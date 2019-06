Daniela Katzenberger (32) weiß einfach, wie man über sich selbst lacht! Bereits seit fünf Jahren ist die Kultblondine mit Lucas Cordalis (51) liiert und seit drei Jahren sogar überglückliche Mami der kleinen Sophia (3). Während sich die Katze zu Beginn ihrer Karriere nur mit reichlich Make-up und Selbstbräuner zeigte, präsentiert sie sich heutzutage auch von ihrer natürlichen Seite – und genau darüber macht die 32-Jährige nun Scherze: Sie findet nämlich, dass ihr Mann mit zwei verschiedenen Danielas verheiratet ist!

Dani veröffentlichte nun eine Collage auf Instagram: Das linke Foto zeigt sie im Gammellook mit zersausten Haaren am Flughafen. Auf dem rechten Pic strahlt sie in einem pinken Kleid, mit perfekt sitzender Frisur und Make-up in die Kamera. "Lucas ist definitiv mit zwei Frauen zusammen", kommentierte sie den witzigen Vergleich. Dazu fügte sie die Hashtags "Es ist Magie", "Die Kraft von Make-up" und "David Copperfield kann einpacken" hinzu.

Ihre Fans feierten den Reality-Star wie immer für so viel Selbstironie: "Du bist so authentisch Dani, herrlich. Man fühlt sich bei dir so gut, weil du auch so normal bist und uns auch an deinen nicht so perfekten Bildern teilhaben lässt", lobte beispielsweise ein Follower seine Daniela.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

WENN Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Sommer 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger auf Mallorca, 2019

