Hat er dieses Mal tatsächlich ins Schwarze getroffen? Donald Trump (72) befindet sich aktuell zum Staatsbesuch bei Queen Elizabeth II. (93) in England. Wie schon bei seiner ersten Visite im Sommer 2018 leistete sich der US-Präsident auch dieses Mal einen groben Schnitzer im Umgang mit der Monarchin. Selbstverständlich brachte der 72-Jährige der britischen Regentin aber auch ein Geschenk mit – und damit könnte er nun zur Abwechslung mal einen richtigen Volltreffer gelandet haben!

Nach Angaben von CNN überreichte Trump der Queen eine sogenannte "Ampola Brooch" von Schmuckdesignerin Elsa Peretti. Dabei handele es sich um eine Brosche, die einer Mohnblume nachempfunden sei. Weil diese spezielle Pflanze für die Briten eine besondere Bedeutung hat, könnte der Unternehmer mit seinem Schmuck-Geschenk ein gutes Händchen bewiesen haben. Alljährlich werden auf der Insel traditionell die Soldaten geehrt, die das Land im Krieg vertreten haben – und das Symbol für diesen Anlass ist eine Mohnblume. So trug Herzogin Kate die Pflanze bereits in Form einer Brosche zum Anzac-Day 2019 in London.

Auch die Frau des Republikaners konnte beim aktuellen Besuch bereits positiv auf sich aufmerksam machen. Am Ankunftstag des Präsidenten-Paares sorgte die First Lady mit ihrem Look für einen besonderen Moment: Ihre Kleidung erinnerte stark an ein früheres Outfit von Prinzessin Diana (✝36).

