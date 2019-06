Jetzt wurde entschieden, wie mit der Tragödie umgegangen wird. Nachdem der ehemalige Fußballspieler und Love Island-Star Mike Thalassitis (✝26) am 15. März 2019 im britischen Essex tot aufgefunden wurde, war lange nicht klar, wie die Macher der ITV-Serie mit dem Ableben umgehen sollten. Doch nun wurde offensichtlich ein Weg dafür gefunden: In der Eröffnungsfolge der neuen UK-“Love Island”-Staffel am 3. Juni 2019 wurde mit einer Hommage an den ehemaligen Teilnehmer der Dating-Show erinnert.

Ein Insider sagte gegenüber dem britischen Online-Magazin Mirror: "Die Produzenten wollten Mike ihren Respekt erweisen ebenso wie seinen Freunden, seiner Familie und seinen Fans zeigen, dass er Teil der 'Love Island'-Familie ist und von allen sehr vermisst wird." Obwohl es ein schwieriges Thema sei, wollten die Macher der Show seinen Tod keinesfalls unter den Teppich kehren.

Mikes Leichnam wurde laut BBC in einem Park gefunden. Später wurde bekannt, dass sich der Reality-TV-Darsteller umgebracht haben soll. Ein Jahr vor Mikes Tod hatte bereits Sophie Gradon, eine andere Inselbewohnerin, ebenfalls Selbstmord begangen. Auch hier hatten die Verantwortlichen des Senders ITV während der Show die Verstorbene geehrt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mike_thala Mike Thalassitis, TV-Star

Getty Images Mike Thalassitis im Februar 2018

Instagram / sophiegradon Sophie Gradon, TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de