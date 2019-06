Er hat eine klare Meinung zum Verhalten seiner Noch-Ehefrau! Denise Kappès (28) schien in ihrem neuen Freund Tim ihr großes Glück gefunden zu haben – doch bereits seit einiger Zeit gibt es Trennungsgerüchte

um die beiden. Vor Kurzem sprach die 28-Jährige sogar ganz offen auf Social Media über die Probleme in ihrer Beziehung. Nun äußerte sich ihr Noch-Ehemann Pascal (28) zu Wort und stellte klar: Er kann ihr Verhalten keineswegs nachvollziehen!

Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller kritisierte seine Ex für den Umgang mit der aktuellen Situation gegenüber Promiflash scharf: "Ich finde es absolut schrecklich, dass man alles, sobald irgendwas da ist, in die Öffentlichkeit tragen muss." Natürlich hätten die Fans ein Interesse daran, zu erfahren, was genau zwischen ihr und Tim los sei – Pascal ist jedoch der Ansicht, dass man diese Neugier nicht unbedingt befriedigen muss. "Natürlich sind wir Personen des öffentlichen Lebens, aber wir sind auch private Personen", ergänzte er. Wie Denise mit der Situation umgehe, sei aber natürlich ihre Sache.

Er selbst würde nach eigenen Angaben mit einer Liebeskrise oder sogar einem Beziehungsende jedenfalls ganz anders umgehen. Im Interview mit Promiflash konkretisierte der ehemalige Mister Saarland noch einmal seine Idee von einem angemessenen Umgang mit einer solchen Situation – anhand seiner eigenen Beziehung: "Wenn irgendwann mal der Punkt kommen sollte, was natürlich nicht so sein wird, dass ich mit Lea mal auseinander sein sollte, werde ich das alles definitiv nicht über die Öffentlichkeit laufen lassen."

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit Sohn Ben-Matteo und Freund Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès' Instagram-Story

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Ex-"Berlin- Tag & Nacht"-Star

