Wird Pascal Kappés (28) zum Gentleman des Jahres gekürt? Zehn Männer sind derzeit noch im Rennen um den Titel "GQ Gentleman 2019" – darunter auch der Mister Saarland von 2017. Obwohl sich der Schauspieler und Influencer aus Höhenhaus zu Beginn nur halbherzig für den Wettbewerb beworben hatte, ist sein Siegeswille mittlerweile riesig. Nun, da er in der Top Ten ist, wolle er natürlich auch gewinnen, zeigte er sich im Promiflash-Interview kämpferisch – und verriet, warum ausgerechnet er die begehrte Bezeichnung verdient hat!

Auf die Frage, warum der 28-Jährige glaube, dass er das Zeug zum Gentleman habe, hatte er gegenüber Promiflash eine klare Antwort parat: "Warum? Weil ich mit meiner positiven, bekloppten, authentischen, höflichen und zuvorkommenden Art einfach echt überzeugen kann." Außerdem hebe er sich auch durch sein markantes Äußeres von seinen Mitstreitern ab. "Ich denke, was von Vorteil ist, ist, dass ich ein Charakter bin. Ich bin halt nicht glatt, nicht so das typische Model. Ich habe meine Ecken, ich habe meine Kanten, meine Falten", gab er sich selbstbewusst.

Überzeugen wolle der Schönling darüber hinaus mit seinen Outfits. Für das anstehende Fotoshooting hat er sich deshalb extra einen Profi mit ins Boot geholt: Designer Bernert Cölln kleidete den Social-Media-Star von Kopf bis Fuß ein. "Ich freue mich mega darauf, endlich mal was zu tragen, was auch ein bisschen neuer, moderner und stilvoller ist und nicht so dieses typische Klassische", schwärmte er von seinem Look.

Promiflash Pascal Kappés im Promiflash-Interview, Ende Mai 2019

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, September 2018

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Ex-"Berlin- Tag & Nacht"-Star

