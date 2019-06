Nach ihrer vergangenen Liebespleite will sie ihr Glück mit der Welt teilen! Als sich Jennifer "JWoww" Farley (33) 2018 von ihrem Mann Roger Mathews trennte, endete das in einem waschechten Beziehungsdrama samt Sorgerechtsstreit. Im April überraschte die Jersey Shore-Bekanntheit dann aber mit tollen Neuigkeiten: Sie hat ihr Herz an den Wrestler Zack Clayton Carpinello verloren. Und daran hat sich bis heute nichts geändert: JWoww und ihr Schatz absolvierten nun den ersten gemeinsamen Award-Besuch – und posierten auf dem Red Carpet stolz für die Fotografen!

Sie im schicken weißen Blazer-Kleid, er im dunklen Anzug – so zogen die Turteltauben die Blicke bei den CMT Music Awards am Mittwochabend auf sich. Munter strahlten Jenny und Zack auf dem roten Teppich in die Kameras. Das Blitzlicht dürfte für die zwei noch ungewohnt sein: Bisher haben sie sich erst einmal auf einem Event zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt.

Ein Insider verriet erst kürzlich gegenüber HollywoodLife, wie ernst es Jenny mit dem 24-Jährigen sei: "Sie ist gerade wirklich glücklich in ihrer Beziehung mit ihrem Freund Zack. [...] Sie erzählt ihren Freunden, dass sie sich noch nie vorher so gefühlt habe." Zwar sei die Brünette noch nicht bereit für einen Antrag, grundsätzlich spreche aber nichts gegen eine erneute Hochzeit mit weiteren Kindern.

Splash News Jennifer Farley und Roger Mathews

Anzeige

Getty Images Zack Clayton Carpinello und Jennifer Farley im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer "JWoww" Farley in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de