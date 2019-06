Es war ein großer Schock für die Fans von Game of Thrones: Vor Kurzem wurde bekannt, dass Kit Harington (32) sich nach dem Ende der erfolgreichen Fantasy-Saga aufgrund von Alkohol- und Stressproblemen in eine psychiatrische Einrichtung einweisen lassen hat. Nun sprach ein Insider über die Gründe für den Klinikaufenthalt und verriet: Der Serien-Schauspieler stand schon seit geraumer Zeit unter enormem Stress!

"Kit war seit langer Zeit überfordert und wusste, dass er Hilfe braucht, um einige seiner Dämonen zu bändigen", gab der Vertraute gegenüber People Einblicke in das Seelenleben des 32-Jährigen. Der Grund für die angesprochene Überforderung sei der enorme Erfolg der TV-Produktion gewesen – und auch die damit einhergehende Berühmtheit, auf die Kit nicht vorbereitet gewesen sei: "Die Rolle und vor allem der Bekanntheitsgrad, in den er hineingeworfen wurde, waren ziemlich viel für jemanden, der so jung war und gerade erst die Schauspielschule verlassen hatte." Der Darsteller hatte die Rolle des Jon Snow bereits im Alter von 22 Jahren übernommen.

Der Insider sprach jedoch nicht nur über die Gründe für den Klinikaufenthalt, sondern auch über die persönlichen Ziele, die damit verbunden sind. Anscheinend geht es für den Serien-Star in erster Linie darum, wieder zu sich selbst zu finden: "Jetzt, da er diese Pause hat und sich von Jon Snow verabschiedet hat, brauchte er Hilfe, um Dinge herauszufinden und er selbst zu sein – nur Kit zu sein."

Getty Images Kit Harington im Januar 2019

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Getty Images Kit Harington auf dem "Toronto International Film Festival", 2018

