Schon wieder ein Hammer-Auftritt von Ella Endlich (34)! Die Sängerin legte in der aktuellen Let's Dance-Staffel schon einige beeindruckende Tänze auf das Parkett – in der vergangenen Woche erhielt sie sogar für beide Performances die Höchstwertung von jeweils 30 Punkten. Auch im Halbfinale des Formats lieferte sie nun wieder eine herausragende Leistung ab: In den Augen von Joachim Llambi (54) zeigte die 34-Jährige sogar den besten Cha-Cha-Cha, der in der Sendung jemals getanzt wurde!

"Ich finde, das war der beste Cha-Cha ever hier!", zeigte sich der ehemalige Profi-Tänzer regelrecht begeistert von dem Auftritt der Musikerin. Offenbar war der 54-Jährige sogar so angetan von ihrer Leistung, dass er sich schon vor der offiziellen Punktevergabe sicher zu sein schien, welche Wertung der Schlager-Star gleich erhalten würde: "Ich habe hier aufgeschrieben, das sind 30 Punkte. Mehr muss man dazu nicht sagen."

Es war nicht das erste Mal, dass Ella von dem Juroren ein außerordentliches Lob bekam: Als die gebürtige Weimarerin und ihr Tanz-Partner Valentin Lusin (32) vor einigen Wochen Salsa tanzten, war der Wertungsrichter ähnlich hochgestimmt – und sprach auch in diesem Fall von einer historischen "Let's Dance"-Performance: "Das war die authentischste Salsa-Nummer, die ich hier in all den Jahren gesehen habe!"

