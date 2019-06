Dieser Trip war ein teures Vergnügen! Vom 3. bis 5. Juni hielt sich Donald Trump (72) zum Staatsbesuch in Großbritannien auf – natürlich war auch seine Frau Melania (49) mit dabei. Während dieser Zeit präsentierte die First Lady sich in zahlreichen Outfits – und die waren alles andere als günstig: Die vielfältigen Looks der 49-Jährigen sollen zusammen fast 90.000 Euro gekostet haben!

Wie Gala berichtet, habe das ehemalige Model in diesen drei Tagen Kleidung und Schuhe im Wert von mindestens 87.807 Euro getragen. Da der exakte Preis von vielen Stücken offenbar nur sehr schwer zu ermitteln war, könnte die tatsächliche Summe jedoch auch noch deutlich höher ausgefallen sein. Besonders kostspielig war wohl ein weißes Dior-Kleid, das Melania während eines Dinners mit der Queen trug – nach Angaben des Herstellers soll allein dieses Kleidungsstück zwischen 35.000 und 70.000 Euro verschlungen haben.

Während des England-Besuchs des Präsidenten-Paares war jedoch nicht nur die teure Garderobe der First Lady Gesprächsthema – ihr Gatte Donald Trump erlaubte sich wie schon im Vorjahr einige Fehltritte. Der US-Präsident tätschelte der Queen (93) nicht nur den Rücken, sondern vergaß auch noch, was er der Majestät im letzten Jahr geschenkt hatte.

Getty Images Donald und Melania Trump am dritten Tag ihres England-Besuches

Getty Images Donald und Melania Trump vor einem Dinner mit der Queen

Getty Images Donald Trump und Queen Elizabeth II. im Juni 2019

