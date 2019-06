Vor fast einem Jahr wurden die Serienstars Jenefer Riili und Matthias Höhn (23) zum ersten Mal Eltern: Ihr Sohn Milan erblickte im Juni 2018 das Licht der Welt. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilen die ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller die Entwicklung ihres Schatzes – sie zeigen das putzige Gesicht des Knirpses, seine ersten Gehversuche oder süße Kuschel-Einheiten mit Mami und Papi. Eine Frage bleibt bislang ungeklärt – wie heißt Milan eigentlich mit Nachnamen?

Riili oder Höhn? Jenefer und Matze führen aktuell "nur" eine Beziehung – den Bund fürs Leben haben sie noch nicht geschlossen. Somit haben sich die Turteltauben auch noch nicht auf einen gemeinsamen Familiennamen geeinigt. In ihrer Instagram-Story klärte die brünette Mama ihre Community auf: "Meinen! Das ist meistens so, wenn die Eltern nicht verheiratet sind. Ist für Matze auch vollkommen okay."

Aktuell wird sich daran wohl auch nicht viel ändern – denn Jenefer und Matthias denken nicht über eine Hochzeit nach, wie sie Ende des vergangenen Jahres im Promiflash-Interview erzählt hatten: "Es ist gerade kein Thema, weil wir erst mal den Milan erziehen und da haben wir genug mit zu tun", sagte die Ex-Alessia-Darstellerin.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Söhnchen Milan

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili

