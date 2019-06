Hat Samantha Justus (29) etwa Schmetterlinge im Bauch? Im Februar hatte die einstige Bachelor-Kandidatin verkündet, dass ihre Ehe mit Oleg Justus (31) gescheitert sei. Lange hatten die Eltern des kleinen Ilja gekämpft. Doch letztendlich hätten sie sich dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Hat die Blondine mittlerweile schon einen neuen Mann in Aussicht? Im Gespräch mit Promiflash plauderte sie ganz offen über ihre aktuelle Dating-Phase!

"Ich sag mal so, ich habe jemanden kennengelernt. Schauen wir mal, was da so bei rumkommt", plauderte die 29-Jährige mit einem Lächeln auf den Lippen beim Launch von Sarah Harrisons (28) Limited Edition-Duschgel für Palmolive aus. Immerhin stehe der Sommer kurz bevor und als Mama müsse man sich ja auch ein bisschen ablenken. Wohin die Reise mit dem Unbekannten führt, weiß Samantha offenbar aber noch nicht: "Wenn da jemand ist, der mit dir eine schöne Zeit verbringt, du runterkommen kannst und mal nicht Mama bist, dann tut das einfach gut", erklärte sie ihre derartige Situation.

Bereit für einen neuen Mann ist der Reality-Star aber auf jeden Fall: "Ich stürze mich nicht sofort in die nächste Beziehung. Aber wenn jemand kommt, in dem ich mich verliebe, dann ist das so und dann ist das auch schön", verriet Samantha gegenüber Promiflash.

Instagram / olegjustus Samantha und Oleg Justus

Instagram / samantha_justus Samantha Justus mit ihrem Sohn Ilja Justus

Instagram / samantha_justus Samantha Justus im Mai 2019

