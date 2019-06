Wie steht es um Costa Cordalis (75)? Ende Februar wurde der Schlagerstar nach einem Zusammenbruch in ein Krankenhaus eingeliefert und musste anschließend mehrere Wochen in der Klinik verbringen – pünktlich zu seinem 75. Geburtstag durfte der "Anita"-Interpret dann aber wieder nach Hause. Doch wie geht es dem Dschungelkönig von 2004 heute? In einem Interview hat Daniela Katzenberger (32) nun ein Gesundheits-Update zu ihrem Schwiegervater gegeben!

"Dem Costa geht es ganz gut. Ja, ganz okay", antwortete die Reality-TV-Darstellerin gegenüber RTL zunächst etwas zögerlich. "Er ist voll da, er weiß, was passiert ist." Doch die 32-Jährige offenbarte auch, dass sich der Musiker noch immer nicht vollständig erholt hat: "Das größte Problem bei Costa ist eben, dass der Kopf fit ist und der Körper noch so ein bisschen hinterherhinkt." Diese Situation sei für den Sänger zurzeit schwierig.

Anfang Mai hatte auch Danielas Mama Iris (52) schon einmal über den Gesundheitszustand des 75-Jährigen gesprochen – und damals verraten, dass es zwischenzeitlich alles andere als gut um Costa bestellt war: "Es sah schon wirklich ganz düster um ihn aus. Es war kein Scherz mehr. Er lag auch acht Wochen im Krankenhaus."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

ActionPress Costa Cordalis bei einem Auftritt im Megapark, Mai 2018

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Darstellerin

