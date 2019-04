Er darf wieder nach Hause! Lange Zeit mussten sich Familie, Freunde und Fans um Costa Cordalis (74) sorgen. Der Schlagerstar erlitt Ende Februar auf einem Charity-Konzert einen Zusammenbruch und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Inzwischen soll es ihm gesundheitlich jedoch wieder so gut gehen, dass er das Krankenhaus verlassen darf. An seinem 75. Geburtstag wird Costa nun endlich entlassen!

Diese freudige Nachricht verkündete jetzt Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) gegenüber Brisant: "Mein Schwiegervater wird morgen, pünktlich zu seinem 75. Geburtstag, nach Hause zurückkehren." Die ganze Familie freue sich bereits riesig auf die Heimkehr des Musikers. Zwar habe der 74-Jährige während der letzten Wochen viel an Gewicht verloren, mittlerweile sei sein Appetit aber wieder zurückgekehrt.

Derzeit würden die Vorbereitungen für Costas Geburtstagsparty auf Hochtouren laufen, wie die Katze weiter verriet. Besonders die Terrasse werde verschönert – sie sei der Lieblingsort des Schlagerstars in seinem Haus auf Mallorca. Und auch auf einen leckeren, deutschen Kuchen-Klassiker darf sich der Jubilar freuen. Für die Zutaten fuhren Daniela und ihre Mutter Iris (51) offenbar extra quer über die Insel.

Chris Emil Janßen Lucas und Costa Cordalis 2018 auf Mallorca

Anzeige

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis im Fitnessstudio

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de