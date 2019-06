Was für ein durchtrainierter Körper! Alessandra Meyer-Wölden (36) ist stolze Mutter von fünf Kindern – doch neben ihren Pflichten als Vollzeit-Mama nimmt sich die Schönheit auch immer wieder Zeit für sich und ihre große Leidenschaft: den Sport. Jetzt veröffentlichte die Blondine in den sozialen Medien einen Schnappschuss vom Ergebnis ihres konsequenten Trainings: Stolz präsentiert sie der Welt ihr stahlhartes Sixpack!

"Der Sommer kann kommen. Ich bin wieder voll im Training und bereit für dich", betitelte die Blondine den Beitrag auf Instagram. Auf der Aufnahme posiert die 36-Jährige in hautenger Sportkleidung am Strand und zeigt ihren rund 149.000 Abonnenten ganz nebenbei ihren definierten Body inklusive Sixpack.

Die Community der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin kam angesichts dieser Muskelpakete aus dem Staunen kaum noch raus. "Schau dir einfach diese Bauchmuskeln an", kommentierte einer ihrer Fans, die das Foto innerhalb weniger Stunden mit Hunderten Likes belohnten. Was sagt ihr zu Sandys Post? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden im Juni 2016

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden im April 2019

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden im März 2016

