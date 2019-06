Die Fans hatten es schon lange geahnt, doch seit Kurzem ist es offiziell: Denise Kappès (28) und ihr Freund Tim haben eine Beziehungspause eingelegt. Mittlerweile ist der Berliner sogar schon bei der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin ausgezogen. Während sie ihre Community bei Instagram und Co. weiterhin an ihrem Privatleben teilhaben lässt, ist es um Tim ziemlich still geworden. Leonard Freier (34) ist ein guter Freund des Ex-Paares und klärte im Promiflash-Interview auf, wie es dem Ex von Denise geht.

"Ihm geht es nicht so gut nach der Trennung, aber das ist ja auch ganz normal", erzählte Leonard bei der Coca Cola Energy-Release-Party in Hamburg. Er habe erst kürzlich mit Tim telefoniert – eigentlich sei sogar ein Treffen der Männer geplant gewesen: "Er ist ein netter und lieber Kerl, aber manchmal reicht es eben nicht und es passt einfach nicht. Man darf es auch nicht erzwingen und es tut mir für beide leid."

Denise und Leonard hatten sich während der Dreharbeiten zu "Der Bachelor" kennengelernt und hegen seitdem eine enge Freundschaft. Kein Wunder also, dass der einstige Rosenkavalier auch für die 28-Jährige ein offenes Ohr hat: "Nächste Woche sehen wir uns und ich hoffe, ihr ein bisschen Kraft spenden zu können."

AEDT/WENN.com Leonard Freier, ehemaliger Bachelor

Action Press / AndreasSuhr/face to face Denise Kappès und Leonard Freier bei der Präsentation des neuen Audi A6 und Q8

Instagram / denise_temlitz_official Leonard Freier und Denise Kappès

