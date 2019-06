Sparfuchs Prinz Louis (1)! Der jüngste Spross von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) feierte am Samstag sein Balkon-Debüt am Buckingham Palace. Beim Trooping The Colour – den offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten seiner Ur-Oma Queen Elizabeth II. (93) – durfte er zum ersten Mal mit seiner Familie auf dem berühmten Balkon stehen und winken. Vor allem sein Outfit stach dabei besonders hervor: Prinz Harry (34) hatte dieselben Sachen bereits 1986 getragen!

Louis trug bei seinem großen Auftritt eine blaue, kurze Hose und ein niedliches Hemdchen mit blauen Stickereien. Wie diese Fotos zeigen, hat Mama Kate bei der Outfit-Wahl für ihren Kleinen offenbar tief im Windsor-Kleiderschrank gewühlt. Denselben Look trug Louis' Onkel Harry nämlich schon 1986 bei seinem zweiten Trooping The Colour-Auftritt. Damit hält Louis eine kleine Familientradition aufrecht. Immerhin hatte auch sein großer Bruder Prinz George (5) Klamotten seines Papas aufgetragen, als er 2015 auf dem Balkon dabei sein durfte.

Hier zeigt sich mal wieder Kates sparsame Seite. Von Verschwendung hält die dreifache Mama nämlich offenbar gar nichts. Im Gegensatz zu anderen Royals trägt sie ihre teuren Designerkleider immer wieder – und bringt das offenbar auch ihren Kids bei.

Getty Images Prinz Louis und Prinz William

Chris Jackson / Getty Images Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate, Queen Elizabeth II. und Prinz Harry, 2015

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei der Chelsea Flower Show 2019

