Das hört man gerne! Schon seit vergangenem Sommer sind Sängerin Cheryl Cole (35) und der ehemalige One Direction-Star Liam Payne (25) nicht mehr zusammen. Das gemeinsame Söhnchen Bear (2) lebt seitdem bei Mama Cheryl. Doch erst kürzlich überraschte Liam seine Ex am Muttertag mit einer süßen Botschaft – jetzt zieht die 35-Jährige nach und schwärmt von der guten Beziehung zum Papa ihres Kindes.

"Wir mögen uns und sorgen uns total umeinander und wir haben ein gemeinsames Kind. Es ist total wichtig, dass wir eine gesunde, gute Beziehung führen können", plauderte der Pop-Star gegenüber The Sun Online aus. Fans hatten zuvor spekuliert, dass sich ihr neuer Song "Let You" auf die Partnerschaft mit ihrem Ex-Freund beziehen würde. Sie besingt darin Fehler in vergangenen Beziehungen, in denen sie sich kontrolliert und unglücklich gefühlt hatte. Im Gespräch machte sie jedoch klar, dass es in dem Lied nicht spezifisch um einen ihrer Ex-Partner gehe. "Natürlich schreibt man über eigene Erfahrungen, aber auch andere sind an den Texten beteiligt und bringen Ideen mit ein", führte sie aus.

Darüber, dass die beiden trotz ihrer Trennung zufrieden sind und ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, sei Cheryl mehr als glücklich. Schließlich, so sagte sie, blieben sie durch das gemeinsame Kind für immer im Leben des jeweils anderen. "Es ist aber klar, dass immer spekuliert wird", bringt die Musikerin Verständnis für die Vermutungen auf.

Getty Images Cheryl Cole bei einer Pressekonferenz zu "The Greatest Dancer"

LDNPIX / MEGA Bear Grey Payne und Cheryl Cole in London

Getty Images Cheryl Cole, Musikerin

