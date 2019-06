Nadine Zucker (34) präsentiert das endgültige Ergebnis ihrer Hautstraffung! Im vergangenen Juli hatte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren langersehnten Traum erfüllt und sich die Bauchdecke straffen lassen. Die Mutter eines Sohnes hatte nach seiner Geburt stolze 85 Kilo abgenommen. Natürlich blieb da eine Menge hängende Haut zurück, die operativ entfernt werden musste. Nun gab die 34-Jährige ihren Fans stolz ein Body-Update!

Auf Instagram präsentierte Nadine, wie sie jetzt elf Monate nach der OP aussieht. Dafür zeigte sie auf einem Bild, wie ihr Körper in enger Kleidung wirkt. Auf zwei weiteren Fotos ist sie nur in Unterwäsche gekleidet. Im Bereich der Hüfte ist das TV-Gesicht deutlich schmaler als vor dem Eingriff. Zwar habe sie noch immer Übergewicht und Schwimmringe, aber das sei ihr egal, meinte Nadine glücklich. Auch ihre Fans sind mit dem Ergebnis zufrieden: "Du strahlst so toll, super siehst du aus", stellte ein User fest.

Trotz ihrer Problemzone hatte Nadine bereits vor der Op vor Selbstbewusstsein gestrotzt. Nachdem ihre Krankenkasse die Kostenübernahme abgelehnt hatte, startete sie eine mutige Foto-Aktion und präsentierte die Spuren ihrer krassen Gewichtsabnahme. "Wir wollen die Botschaft vermitteln: 'Schämt euch nicht mehr'. Dieses ständige verstecken müssen, das ist nicht nur anstrengend, sondern das ist auch seelisch sehr, sehr blöd, dass man sich so verstecken muss", erklärte sie im Promiflash-Interview im April vergangenen Jahres.

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker nach ihrer Bauchdeckenstraffung, 2019

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / nadine.zucker; Instagram / nadine.zucker Nadine Zucker vor und nach ihrer Hautstraffung

