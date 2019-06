Daniela Katzenberger (32) stellt erneut ihre Beweglichkeit unter Beweis! Schon im Mai hatte sie ihre Fans mit einer eleganten Turneinlage auf dem Sprungbrett des Pools ihrer Mama Iris Klein (52) beeindruckt. Jetzt hat die Kult-Blondine wieder ihre sportlichen Fähigkeiten gezeigt und bewiesen, wie sicher sie sich in der Brücken-Position fühlt. In ihren eigenen vier Wänden balanciert Daniela gekonnt eine Kaffeetasse auf ihrem Bauch!

Das muss der 32-Jährigen erst mal einer nachmachen. Auf Instagram teilte die fitte Mom einen Schnappschuss aus ihrer Küche. Darauf geht sie in die Brücke und schafft es gleichzeitig, eine rosa Tasse auf ihrem durchtrainierten Bauch zu halten. Mit dem Satz "Erst mal Kaffee", zwei Lach-Smileys und dem Hashtag #gutenmorgen stellte die Katze in der Bildunterschrift sofort klar, dass sie zu solchen Kunststücken bereits am frühen Morgen fähig ist.

Ein echter Hingucker ist neben Danis langer Schlafanzughose im Krümelmonster-Look und einem pinken Sport-BH vor allem ihr fröhliches Lachen. Die Fans waren von dem morgendlichen Sport-Pic völlig begeistert und hatten bereits nach wenigen Stunden über 48.000 Mal auf den Like-Button gedrückt. Kommentare konnten die Follower der Sportskanone allerdings nicht abgeben – die Kommentarfunktion hat Daniela derzeit deaktiviert.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2019 auf Mallorca

Action Press / wcrART Daniela Katzenberger im Juni 2019 in Düsseldorf

ActionPress / wcrART Daniela Katzenberger im Juni 2019 in Düsseldorf

