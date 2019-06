Dass Jennifer Aniston (50) eine Traumfigur hat, steht außer Frage! Im Februar feierte die Schauspielerin bereits ihren 50. Geburtstag – ihr Alter ist ihr aber wirklich nicht anzusehen, denn die Friends -Darstellerin ist noch immer topfit. Doch wie heißt es bekanntlich? Wer schön sein will, muss leiden? In diesem Fall scheint das tatsächlich zuzutreffen: Hinter Jennifers scharfem Body steckt nämlich ein straffer Fitness- und Ernährungsplan!

"Man sollte so viel Bio-Obst und Gemüse essen wie nur möglich, Zucker vermeiden, Tonnen an Wasser trinken und viel schlafen!", rät Jen allen, die nach ihrem Geheimrezept fragen. Cooking Light hat durch die Auswertung verschiedener Interviews einen Prototyp von ihrem Ernährungsplan erstellt: Und der ist sehr gesund! So achtet sie vor allem auf ihre Proteinzufuhr – sowohl zum Frühstück also auch für Mittag- und Abendessen stehen ausschließlich proteinhaltige Lebensmittel und Gemüse auf dem Plan. Ergänzt wird alles durch ein vielfältiges Sportprogramm. Die 50-Jährige sei ein großer Work-out Fan, sie fühle sich dadurch jung und fit!

Trotz Disziplin: Bei einer Sache kann der Hollywood-Star aber doch nicht Nein sagen. Pasta à la Carbonara bezeichnet Jennifer als ihr "Cheat Meal" – allerdings bereitet sie sogar ihr Lieblingsgericht in einer kalorienarmen Light-Version zu.

Getty Images Jennifer Aniston, Hollywood-Star

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston im Oktober 2018 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei der Premiere von "Office Christmas Party"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de