Evelyn Burdecki (30) nimmt es mit Humor! Nach ihrem Let's Dance-Aus vor knapp zwei Wochen gönnte sich die Dschungelkönigin nun eine kleine Auszeit: Sie verbrachte ein paar Tage mit ihren Freundinnen auf Mallorca, genoss die Sonne – und offenbar auch das eine oder andere Gläschen Sekt! Paparazzi knipsten Fotos von Evelyn, die sie auf einer Jacht mit Schaumwein in der Hand zeigen – und die vermuten lassen, dass Evelyn der Drink bereits zu Kopf gestiegen ist. Jetzt erklärte die Frohnatur ihren Fans die Suff-Fotos – und zwar auf ihre ganz eigene Art und Weise!

In ihrer Instagram-Story sprach Evelyn die Aufnahmen, in denen sie das eine oder andere Mal zu stürzen schien, ganz offen an. "Ich wollte schon mal üben für 'Let's Dance' am Freitag und ich weiß ja, was wir tanzen und da kommt auch ein Spagat vor. Durch die Wellen vom Boot ist der Spagat halt ein bisschen anders geworden", witzelte die 30-Jährige. Sie denke eben auch auf Jacht-Geburtstagsfeiern an die Tanzshow. Ein anderes Foto zeigt Evelyn, wie sie beim Anlegen an Land stolpert. Auch dafür habe es einen simplen Grund gegeben: "Ich habe für meine Freundinnen eine Brücke gebaut. Ihr kennt das ja: Vom Boot zum Steg ist ja auch immer noch ein Stück Wasser. Und damit die da nicht alle runterfallen, habe ich eine Brücke gebaut, habe mich hingelegt, damit die rüberklettern können."

So ganz ernst gemeint dürften Evelyns Aufklärungs-Clips wohl nicht sein. So fügte die Dschungelkönigin hinzu: "Eins muss ich euch sagen: Man hat einfach so viel Spaß, wenn man nach so vielen Monaten mal wieder mit seinen Freundinnen feiert. Und ich fand es toll und ich bereue dieses Wochenende nicht."

