Es war die Liebes-Überraschung am Mittwochabend: Jenny Elvers (47) stellte der Welt in Berlin ihren neuen Freund Simon Lorinser vor. Bei einem Shopping-Event in der Hauptstadt zog das Paar alle Blicke und Aufmerksamkeit auf sich, hielt sich mit Kommentaren zur Beziehung aber noch zurück. Was Blitzlicht-Neuling Simon dabei jedoch zu entlocken war: Das Male-Model schwärmt ganz angetan von seiner berühmten Partnerin.

Auch wenn es für den 35-Jährigen sehr ungewohnt war, derart im Rampenlicht zu stehen, blieb er an der Seite seiner zwölf Jahre älteren Freundin gelassen. Viel gab das Duo nicht preis: So zog es Jenny vor, ihrem Schatz lieber privat Komplimente zu machen als vor der Kamera. Simon dagegen hob im Interview mit RTL die Vorzüge der Moderatorin hervor: "Ich finde, sie ist eine sehr intelligente Frau und was ich sehr an ihr schätze, ist ihr Humor. Und dass sie am Anfang eigentlich mir auch gar nicht gesagt hat, wer sie ist." Richtig gelesen: Der langhaarige Beau wusste nichts von Jennys Promistatus!

Genau der scheint die Schauspielerin davon abzuhalten, mehr von ihrer neuen Liebe zu erzählen. Nachdem ihre letzte öffentliche Beziehung zu Steffen von der Beeck für jede Menge Schlagzeilen gesorgt hatte, zieht es Jenny nun vor, ein paar Geheimnisse für sich zu behalten: So will sie zum Beispiel nicht im Detail verraten, seit wann sie ihren neuen Freund kennt. "Ja, lang genug. Mehr gibt's gerade gar nicht zu sagen", gab sich Simon daraufhin ebenfalls knapp.

Promiflash Simon Lorinser und Jenny Elvers im Juni 2019

P.Hoffmann/WENN.com Jenny Elvers, Schauspielerin

P.Hoffmann/WENN.com Simon Lorinser und Jenny Elvers beim TK Maxx Late Night Shopping Event im Juni 2019

