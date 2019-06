Diese Geschichte ist zum Dahinschmelzen! Das Familienleben von Hilary Duff (31) ist momentan einfach nur perfekt: Erst Ende Oktober wurde die Schauspielerin zum zweiten Mal Mutter – gemeinsam mit Matthew Koma und Söhnchen Luca Cruz konnte sie die kleine Banks Violet auf der Welt begrüßen. Wie glücklich die beiden Eltern sind, zeigten sie sich vor wenigen Wochen mit einer ganz besonderen Geste: Sie haben sich verlobt! Jetzt verriet Hilary in einem Interview, wie der romantische Antrag genau ablief.

Die 31-Jährige sprach nun in der Show The Talk darüber, wie es zur Frage aller Fragen kam. "Ich kam nach Hause an einem normalen Dienstag. Und er meinte: 'Lass uns spazieren gehen, lass uns diesen Park auschecken'", erzählte die Blondine. Sie selbst sei an diesem Tag aber eher müde gewesen, wollte am liebsten im Bett zu Abend essen und Game of Thrones schauen – doch sie ließ sich überreden. "Also sind wir losgegangen, haben diesen wunderbaren Park gefunden und er überreichte mir dieses Buch, von dem er meinte, dass er daran schon eine Weile arbeitet. Er erklärte, dass das unsere Geschichte sei. Wir könnten sonst Dinge mit der Zeit vergessen, deshalb müssten wir das immer weiter aufschreiben", schilderte Hilary den besonderen Moment. Am Ende des Buches fand sie schließlich eine kleine Box, in der der Ring versteckt war.

Damit war die Katze aus dem Sack! "Es war so süß... Er ging dann auf die Knie und meinte: 'Ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte, du bist meine beste Freundin'", erinnerte sie sich an den Antrag. Hilary und Matthew sind seit Anfang 2017 zusammen, waren allerdings kurzzeitig getrennt. Letztendlich fanden sie aber doch wieder zusammen und könnten wohl nicht glücklicher darüber sein!

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff

Getty Images Hilary Duff im Mai 2019

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma

