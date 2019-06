Die ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen Shari (24) und Toni (19) stehen hinter Zoe Saip! Ihre einstige Staffelkollegin muss in den sozialen Medien gerade eine Menge Hate einstecken. Der Grund: Den Followern war die Österreicherin zuletzt einfach zu dünn! Auch Shari und Toni kennen das Gefühl, wenn Fans unter Beiträgen ihre Figur kritisieren. Bei einem Event in Hamburg ergriffen sie im Gespräch mit Promiflash nun Partei für Zoe: Sie machen den Bodyshamern eine klare Ansage!

Promiflash traf Shari und Toni bei der Single-Release-Party ihrer Freundin Julianna (21) im Onygo-Store in Hamburg. Angesprochen auf die Body-Kritik gegen Zoe reagierten die Mädels mit einer eindeutigen Ansage: "Ich finde Bodyshaming generell einfach scheiße. Man sollte Menschen einfach so akzeptieren, wie sie sind", stellte Shari klar. "Es ist genauso wenig okay, jemandem zu sagen, er ist zu dünn, wie es nicht okay ist, jemandem zu sagen, er ist zu dick."

Zoe selbst hatte die Diskussion über ihr Gewicht Anfang Juni mit einer Aussage zuletzt noch weiter angeheizt: Sie hatte ihren Followern erklärt, dass sie gerne noch zwei bis drei Kilogramm abnehmen wolle. Wie findet ihr es, dass Shari und Toni hinter ihr stehen? Stimmt ab!

