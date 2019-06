Darüber werden sich seine Fans mit Sicherheit ganz besonders freuen! Im September vergangenen Jahres wurde Mac Miller (✝26) tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er soll an einer Überdosis von Drogen, Schmerzmitteln und Alkohol gestorben sein. Neun Monate später bekommen seine Anhänger jetzt noch einmal seine unverwechselbare Stimme zu hören: Nun wurde der erste Song nach Macs Tod veröffentlicht!

The Free Nationals brachten am Mittwoch den Song "Time" heraus. In dem ruhigen Hip-Hop-Track ist neben Sänger Kali Uchis auch Mac zu hören. In dem Lied geht es um eine zerbrochene Beziehung. Der verstorbene Musiker rappt darin unter anderem: "Am Ende wird alles in Ordnung sein, es liegt am Design." Bandmitglied Anderson Paaks schrieb am Tag der Song-Veröffentlichung auf Instagram: "Unendlich großen Dank an Macs wundervolle Familie, die es uns ermöglicht hat, dieses besondere Kunstwerk zu veröffentlichen."

Die User reagierten äußerst emotional auf den Song: "Mac ist noch ein letztes Mal zurück", "Es ist so schön, Macs Stimme und sein großartiges Talent zu hören" oder "Jetzt weine ich" ist unter dem Beitrag zu lesen. Seid ihr überrascht, dass es einen neuen Song von Mac gibt? Stimmt unten ab!

Actionpress/ BFA Mac Miller, Rapper

Getty Images Anderson .Paak, Rapper

Getty Images Mac Miller im Juli 2013

