Wer darf beim großen Let's Dance-Finale mit dem Pokal nach Hause und wer geht leer aus? Das ist die Frage, die eingefleischten Fans der Unterhaltungsshow seit Wochen auf der Seele brennt. Insgesamt 14 Stars und Sternchen starteten Mitte März ihre Tanzreise. Ob beim Cha-Cha-Cha, Quickstepp oder Tango – die Promis und ihre Profipartner bewiesen stets Ausdauer und tänzerisches Talent. Wer heute Abend zum Gewinner gekürt wird, steht zwar aktuell noch in den Sternen, Oliver Pocher (41) gab aber schon jetzt eine glasklare Prognose ab.

Sängerin Ella Endlich (34), Ex-Handballprofi Pascal Hens (39) und der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko (39) müssen in der letzten Sendung noch einmal alles geben. Doch wer schafft es auf das Siegertreppchen? "Es wird einer der Männer werden, meinte der Comedian zu Bild. "Am Ende werden die Mitleidspunkte für Benjamin vs. die Sympathiepunkte für Pascal entscheiden. Ella ist die Einzige, die heute Abend keine Chance hat, trotz des guten Tanzes", erörterte er seine Annahme.

Bis in die achte Folge tanzte sich der humorvolle Blondschopf an der Seite seiner Partnerin Christina Luft (29) – danach war für ihn Schluss. Woran das seiner Meinung nach lag? "Ich hatte einfach bisher zu wenig Drama in meinem Leben, um es zu vertanzen", ist sich der 41-Jährige sicher. Heute Abend drückt er deshalb von der "Losers' Lounge Resterampe" – wie er auf Instagram witzelte, die Daumen.

