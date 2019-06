Der große Tag der Entscheidung ist gekommen: Heute Abend findet das Let's Dance-Finale statt! Seit der Kennenlern-Show am 15. März tanzten sich die Promis mit ihren Profipartnern Woche für Woche mit Schweiß und Fleiß in die nächste Runde. Drei der insgesamt 14 Stars und Sternchen hoffen jetzt noch darauf, den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen zu dürfen: Ella Endlich (34), Pascal Hens (39) und Benjamin Piwko (39). Die übrigen sind auch noch mal mit von der Partie – und wie ein scherzhafter Post von Oliver Pocher (41) verrät, stehen sie bereits in den Startlöchern.

Die Ausgeschiedenen haben neben den Finalisten die große Ehre, eine Performance auf dem Parkett zum Besten zu geben. Auf Instagram teilte der Comedian, der in Folge acht seine Tanzschuhe an den Nagel hängen musste, einen Schnappschuss, auf dem ein Großteil der Kandidaten versammelt ist. Mit frisch frisierten Haaren und in voller Kostüm-Montur lachen die Ex-Teilnehmer und ihre Coaches in die Kamera. "Die Losers' Lounge Resterampe, die auch im Finale niemandem die Daumen drückt, ist bereit", witzelte der 41-Jährige.

Für den vermeintlich perfekten Auftritt war dem Blondschopf wohl kein Opfer zu groß: Oli unterzog sich einer schmerzhaften Waxing-Prozedur, bei der er sich den einen oder anderen Aufschrei nicht verkneifen konnte. Was genau er geplant hat und ob sich die kleine Beauty-Session gelohnt hat, wird sich ab 20:15 Uhr zeigen.

Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2019

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury und Daniel Hartwich

Instagram / opocher Oliver Pocher bei den "Let's Dance"-Proben fürs Finale 2019

