In den vergangenen Wochen hatte es einigen Tumult im Hause Spears gegeben: Nachdem Papa Jamie (66) wegen einer schweren Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden musste, wurde Britney (37) der ganze Stress zu viel – sie ließ sich in eine psychiatrische Einrichtung einweisen. Nachdem es für die Princess of Pop gesundheitlich endlich wieder bergauf geht, scheint auch ihr Vater wieder Fuß zu fassen: Gemeinsam mit Tochter Jamie Lynn (28) wurde er bei einem Bürobesuch gesehen!

Was dieser Ausflug wohl zu bedeuten hat? Paparazzi entdeckten den 66-Jährigen und Jamie Lynn am vergangenen Donnerstag in Santa Monica. Auf den Aufnahmen läuft das Vater-Tochter-Gespann in legeren Klamotten zurück zu seinem Wagen. Was die beiden allerdings zu dem Bürokomplex verschlagen hat, ist bisher nicht bekannt. Fest steht nur: In dem großen Gebäude sollen sich unter anderem auch die Geschäftsräume von HBO und HULU befinden. Der amerikanische Sender und der Streamingdienst haben bisher einige Erfolgsserien rausgebracht – ob Jamie und seine Schauspiel-Tochter wegen neuer Sendungskonzepte ein Meeting hatten?

Während sich Jamie Lynn und ihr Dad auf ihre berufliche Zukunft konzentrieren könnten, ist für Britney gerade nur eines wichtig: ihre mentale Gesundheit. Die Sängerin verbringt aktuell viel Zeit mit ihrer Familie. Zuletzt genoss die Blondine eine Fahrradtour mit ihrem Freund Sam Asghari.

