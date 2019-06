Kate Mara (36) schwebt im Mutterglück! Erst im Mai wurden der House of Cards-Star und ihr Ehemann Jamie Bell (33) zum ersten Mal Eltern – die Schauspielerin brachte eine gesunde Tochter zur Welt. Der Kindersegen ist für die frischgebackene Mama allerdings alles andere als selbstverständlich. Im Rahmen eines Podcasts offenbarte Kate nun: Vor der Schwangerschaft mit ihrer Tochter hatte sie eine Fehlgeburt erlitten!

In dem Podcast Informed Pregnancy von Dr. Elliot Berlin offenbarte die "Fantastic Four"-Darstellerin jetzt, dass sie in der Vergangenheit schon einmal schwanger war, sich das Kind allerdings nicht wie geplant entwickelt habe. Schon in der achten Schwangerschaftswoche habe es Anzeichen dafür gegeben, dass etwas nicht stimmte: Ihre Gynäkologin konnte im Ultraschall zwar eine Schwangerschaft, aber keinen Embryo erkennen – dennoch verlor sie nicht die Hoffnung. "Meine damalige Ärztin sagte: 'Vielleicht sind Sie nur etwas außerhalb des Zeitplans'", erzählte die 36-Jährige.

Letztendlich musste die Medizinerin jedoch feststellen, dass sich die Schwangerschaft ganz und gar nicht voranschritt, wie sie sollte – im dritten Monat erlitt Kate schließlich eine Fehlgeburt. Entsprechend groß waren ihre Sorgen, als sie erneut schwanger wurde: "Es war komisch, ein bittersüßes Gefühl. Ich habe mich zwar gefreut, aber nicht mehr so sehr wie beim ersten Mal." Umso glücklicher ist Kate jetzt jedoch, dass sie ihre Tochter in den Armen halten kann.

Instagram / katemara Die Füße von Jamie Bells und Kate Maras Baby

Frazer Harrison / Getty Images Kate Mara, Schauspielerin

Getty Images Jamie Bell und Kate Mara auf einem Event in Los Angeles

