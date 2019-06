Bahnt sich bei Wendy Williams (54) und Kevin Hunter ein Rosenkrieg an? Im April wurde es nach Krisen-Gerüchten und Affären-News bei dem Promi-Paar offiziell – die Moderatorin hatte die Scheidung eingereicht! Nach der Trennung klagte Wendy öffentlich, dass ihr Noch-Ehemann sie zu Hause eingesperrt und sie sich wie ein "Show-Pony" gefühlt habe. Kevin erzählt nun eine andere Version der Geschichte.

Wie TMZ berichtet, stempelt er die Aussagen seiner Ex als Lügen ab. In seinen Augen habe sie viel Zeit in ihre Arbeit im Fernsehen investiert und sei danach immer freiwillig nach Hause gegangen. Wendy habe nie auf Events oder den roten Teppich gewollt und neben ihrem Job als TV-Host keinen Finger für ihre "Wendy Williams Show" gerührt, bei der Kevin als Produzent fungierte. Stattdessen habe sie alles in seine Hände gelegt und ihn 22 Jahre ihre Karriere managen lassen.

Ein Grund für das Liebes-Aus des Paares sei das jahrelange Verhältnis zwischen Kevin und Sharina Hudson, wie im April ein Insider dem Magazin People verriet. "Die Trennung ist definitiv auf Kevins andauernde Untreue zurückzuführen und dass seine Geliebte vor Kurzem ein Kind bekommen hat." Das Baby soll Ende März in einem Krankenhaus in Philadelphia zur Welt gekommen sein.

Getty Images Moderatorin Wendy Williams

Johnny Louis/WENN.com Kevin Hunter und Wendy Williams 2011

Getty Images Wendy Williams 2016 in Washington

