Er ist der Mann hinter Germany's next Topmodel! Der Erfolg der beliebten Castingshow ist nicht nur Heidi Klum (46) zuzurechnen – auch ihr Vater und Manager Günther Klum ist sehr in das Format involviert. Innerhalb von 14 Staffeln hat die Sendung einige Größen in der Branche hervorgebracht: So wie beispielsweise Lena Gercke (31) oder Stefanie Giesinger (22). Doch welche der bisherigen Siegerinnen hat Papa Klum am meisten beeindruckt?

Im Gespräch mit Bunte.de offenbarte der Inhaber der Model-Agentur ONEeins, dass vor allem die Vorjahresgewinnerin einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen habe: "Toni Dreher, die Gewinnerin der 13. Staffel GNTM, ist eine beeindruckende Persönlichkeit mit einem unfassbar tollen Aussehen – sie ist erfrischend und nahezu einzigartig auf dem deutschen Markt." Gerade bei der erst 19-Jährigen rechne er sich gute Chancen auf eine große Modelkarriere aus.

Doch es müssen nicht immer die Siegerinnen sein, denen eine große Zukunft bevorsteht. Auch die Achtplatzierte derselben Staffel, Klaudia Giez (22), habe viel Potenzial. "Ehrgeiz und Persönlichkeit sind das Erfolgsrezept", offenbarte Günther weiter. Zudem hätte die Show auch vielen Juroren und Coaches wie Bruce Darnell (61), Jorge Gonzalez (51), Thomas Rath (52) oder auch Thomas Hayo eine Plattform gegeben.

Getty Images Heidi und Günther Klum beim Bambi 2015

Instagram / toni.dreher Model Toni Dreher-Adenuga ohne Augenbrauen

Actionpress/ Chris Emil Janßen Klaudia Giez im Juni 2019

