Die Briten lieben es, zu wetten – besonders auf Royals wie Herzogin Meghan (37)! Schon während ihrer ersten Schwangerschaft setzte das Volk seine Sümmchen auf alle möglichen Dinge: das Geschlecht ihres Babys, den Namen oder an welchem Tag die Ex-Schauspielerin ihren Nachwuchs zur Welt bringen würde. Auch nach Archie Harrisons Geburt am 6. Mai 2019 gehen den Wett-Fans die Ideen nicht aus: Der Entwicklung der Quoten nach sind viele Briten überzeugt, dass Meghan im kommenden Jahr wieder Mutter wird!

Im Büro Coral trudeln aktuell jede Menge Gebote ein, die auf genau dieses Szenario setzen, berichtet The Sun. Die Chancen, dass die 37-Jährige und Ehemann Prinz Harry (34) schon bald erneut Eltern würden, seien darum nun erhöht. "In den vergangenen Tagen wurden wir mit Wetten, dass Harry und Meghan 2020 ein zweites Baby bekommen, geflutet. Und wie immer bei solchen Geldspielen gibt es nur selten Rauch ohne ein Feuer", erklärte ein Sprecher und deutete damit an, es könne tatsächlich Hinweise auf eine schnelle zweite Schwangerschaft der Herzogin geben. Inzwischen gab mit Ladbrokes ein zweites britisches Wettbüro bekannt, seine Quoten entsprechend angepasst zu haben: "Wir wären nicht überrascht, wenn Harry und Meghan etwas verkünden würden."

Nicht nur auf mögliche Geschwister für Baby Sussex wird fleißig gewettet, auch die Familienplanung von Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) ist für die Royal-Fans von großem Interesse. Mitte März zeigten sich die Briten noch überzeugt, Kate werde nach Meghans Niederkunft ihre vierte Schwangerschaft verkünden – bislang gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) tatsächlich noch ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen könnten.

Getty Images Herzogin Meghan im Juni 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping the Colour-Parade

