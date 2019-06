Ein Fangirl-Moment mit Star-Faktor! Erst Ende Mai hatten die Spice Girls ihren ersten Auftritt der "Reunion Tour" durch Großbritannien. Nun, rund zwei Wochen später, stand das große Finale an. Am Samstagabend gaben Geri Horner (46), Mel B. (44),Melanie C. (45) und Emma Bunton (43) Evergreens wie "Spice Up Your Life" oder "Wannabe" ein letztes Mal zum Besten. Und das ließ sich ein ganz besonderer Fan nicht durch die Lappen gehen: Niemand Geringeres als Stimmwunder Adele (31) feierte das Comeback ihrer Teenie-Idole und traf sie sogar backstage.

Endlich war es so weit! Für die "Hello"-Interpretin schien ein echter Traum in Erfüllung zu gehen. Schon vor Monaten fieberte die Sängerin auf diesen Tag hin und postete im November ein Bild aus Kindertagen, auf dem sie mit einer Menge Poster der Spice Girls zu sehen ist. Nach dem gestrigen Auftritt war die Balladen-Queen dann vollkommen aus dem Häuschen und schrieb auf Instagram: "Das letzte Mal, dass ich die Spice Girls im Wembley sah, ist 21 Jahre her." Diesmal hat sie die Gruppe aber nicht nur auf der Bühne gesehen, sondern auch backstage selbst kennenlernen können: "Ich habe endlich Ginger getroffen und ich habe mich mit den Mädels betrunken", gestand Adele.

Aber nicht nur der Mega-Star ist Fan der britischen Sängerinnen, auch Geri ist richtig begeistert von Adele. Gegenüber Oprah Winfrey Network verriet sie noch vor dem großen Finale: "Ich denke, sie hat eine tolle Persönlichkeit. Was ich an ihr liebe, ist ihre fantastische Stimme und sie ist eine grandiose Songwriterin." Da scheinen sich zwei Musiker gefunden zu haben – könnten sich die beiden also auch vorstellen, zusammen ein Album zu produzieren? Von Geris Seite aus scheint dem zumindest nichts im Weg zu stehen: "Mit ihr zusammen zu singen, wäre eine außergewöhnliche Erfahrung."

Instagram / adele Sängerin Adele als Kind

Adriana M. Barraza/WENN.com Adele bei den Grammy Awards 2017, Los Angeles

SplashNews.com Geri Horner, Sängerin

