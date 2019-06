Es ist bekannt, dass Meghan (37) großen Wert auf einen gesunden Lebensstil legt. Die Herzogin soll einen strengen Ernährungsplan einhalten, der einen bedeutsamen Einfluss auf ihre makellose Haut, ihren strahlenden Teint und ihren fitten Body hat. Aber auch körperliche Anstrengungen stehen auf der royalen Agenda von Prinz Harrys (34) Ehefrau, die vor wenigen Wochen ihren Sohn Archie Harrison bekommen hat. Nun wurde bekannt, mit welchen Methoden Meghan trainiert.

Die Herzogin von Sussex hält sich nicht alleine in Form, sondern hat in Sachen Fitness ein besonderes Hilfsmittel: Wie Daily Mail berichtet, setzt sie auf das Workout Lagree, bei dem ein sogenannter Megaformer zum Einsatz kommt. Hierbei handelt es sich um ein Fitnessgerät, welches für ein Ganzkörpertraining konzipiert wurde – Kraftübungen können nicht nur mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt, sondern auch durch Widerstände auf Basis eines Federsystems ergänzt werden. Die Muskeln werden somit noch stärker beansprucht. "Es ist wirklich das Beste, was man für seinen Körper tun kann", wird die Herzogin von Women's Health UK zitiert.

Auch viele andere Stars schwören auf Lagree und den Megaformer. Zu den Fans der Sportart sollen unter anderem Kim Kardashian (38), Michelle Obama (55) und diverse Victoria's Secret-Models zählen.

Getty Images Herzogin Meghan während der Trooping the Colour-Parade

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Getty Images Michelle Obama in London 2018

