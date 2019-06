Paul Janke (37) präsentiert eine der wichtigsten Frauen in seinem Leben stolz im Netz! Offiziell hat der Ur- Bachelor seit 2012 keine neue Freundin mehr an seiner Seite präsentiert: Der ehemalige Rosenkavalier hatte zwar heimlich auch lange Beziehungen, entschied sich jedoch, diese fernab der Öffentlichkeit zu genießen. Diese Dame stellt er der Welt aber gerne vor: Auf einem seltenen Family-Pic zeigt sich Paul mit seiner Schwester in Urlaubsstimmung.

Sonnenbrillen-Style, breites Grinsen und ein Platz am Pool – die Jankes haben es sich auf Mallorca gut gehen lassen! Zu einem Instagram-Foto, in dem der Moment festgehalten wurde, widmet Paul seiner älteren Schwester Anna liebevolle Worte. "Geschwister sind füreinander da. Streiten und verzeihen, Geben und Nehmen, Helfen, Trösten, Lachen und Weinen. Wir halten zusammen, Seite an Seite – für immer", fügte der 37-Jährige dem Schnappschuss hinzu. Ein Statement, das seine Follower begeistert: Zustimmung gab's in Form von Emojis auch von Promikollegen wie Bachelor in Paradise-Moderator Florian Ambrosius (43).

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Paul die Hamburgerin mit seinen Fans teilt: Gelegentlich lässt sich Anna, die während seiner Zeit bei Promi Big Brother sogar seinen Account verwaltet hat, auf seinen Social-Media-Profilen blicken. In seinen Postings mit ihr macht der TV-Star immer wieder deutlich, wie ihm seine Schwester bedeutet. "Die wichtigste Person in deinem Leben ist die, die dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du diesen Satz gelesen hast. Meine Schwester", schrieb er schon 2015 zu einem Facebook-Posting.

Starpress/WENN.com Paul Janke Anfang Mai 2019 in München

Anzeige

Facebook / pauljanke Paul Janke und seine Schwester Anna im September 2017

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke mit seiner Schwester Anna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de