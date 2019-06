Diese Worte dürften Jessica Biel (37) so richtig gut tun! Die Schauspielerin musste sich in den vergangenen Tagen mit negativen Schlagzeilen zu ihrer Person auseinandersetzen, nachdem sie sich mit Impfpflicht-Gegnern getroffen hatte. Trotzdem begleitete die Schönheit ihren Schatz Justin Timberlake (38) zu dessen Songwriter Hall of Fame-Initiationszeremonie am Donnerstag in New York. Dort widmete der Musiker seiner Frau rührende Worte auf der Bühne!

Wie Just Jared berichtete, liefen die beiden zwar nicht gemeinsam über den roten Teppich des Events, aber im Saal des Marriott Marquis Hotel saß die Hollywood-Beauty dennoch an Justins Seite. Der Popstar erhielt bei der Veranstaltung den Contemporary Icon Award. Bei seiner Dankesrede widmete der Songwriter den Preis auch seiner Ehefrau: "Für meine Ehefrau, die heute Nacht hier ist und die mir das größte aller Geschenke gegeben hat – Liebe."

Außerdem plauderte der Preisträger auf der Bühne auch über seine Inspirationsquellen. "Unser Sohn ist jetzt vier Jahre alt und supercool. Ich habe schon so viele Songs deswegen geschrieben. Ich bin so stolz und demütig. Ich hoffe, ich kann diesen Award für euch alle repräsentieren", offenbarte Justin sichtlich ergriffen.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im September 2018 in Los Angeles

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im Januar 2018 in Beverly Hills

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im Februar 2017 in Hollywood

