Seit dem 6. Mai sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) stolze Eltern des kleinen Archie Harrison. Bereits zwei Tage nach der Geburt präsentierten sie ihren Mini-Royal der ganzen Welt. Zum Muttertag folgte dann der nächste niedliche Post mit dem Sussex-Spross. Seitdem ist es aber ziemlich still um das royale Baby geworden – könnte dies sich vielleicht bald ändern? In Großbritannien wird heute der Vatertag gefeiert und dieses Ereignis könnten Harry und Meghan für ein neues Archie-Bild nutzen!

Am 16. Juni wird in den Vereinigten Staaten und Großbritannien der Tag zu Ehren aller Väter gefeiert. Diesen Anlass könnte Harry nutzen, um ein Bild mit seinem Sohnemann zu veröffentlichen. Damit würde der 34-Jährige es seiner Gattin gleichtun, die bereits 12. Mai zum Muttertag einen niedlichen Netzbeitrag mit ihrem Nachwuchs teilte. Immerhin hätte der Royal in diesem Jahr allen Grund dazu, sein Vaterglück mit der ganzen Welt zu teilen.

Dass Harry und Meghan in ihrer neuen Elternrolle aufblühen, plauderte erst kürzlich ein Insider gegenüber Mirror aus. Demnach unterstütze der königliche Rotschopf seine Frau unter anderem beim Windelwechseln. Um ihr neues Familienglück auch ungestört genießen zu können, zogen sich die drei auf Frogmore Cottage zurück und würden dort des Öfteren ausgedehnte Spaziergänge unternehmen.

Instagram / sussexroyal Die Füßchen von Archie Harrison und Herzogin Meghans Hand

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London im Juli 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Trooping The Colour-Parade

