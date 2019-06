Renata Lusin (31) blickt auf die aktuelle Let's Dance-Staffel zurück! Für die Profitänzerin war der Kampf um den Titel in diesem Jahr schnell beendet: Schon in Show eins musste die gebürtige Russin mit ihrem Promi Jan Hartmann (38) das Parkett räumen. In verschiedenen Performances durfte sich die mehrfache Deutsche Meisterin aber über Gastauftritte freuen. Welcher Moment in dem RTL-Tanzformat blieb ihr am besten im Gedächtnis? Im Promiflash-Interview sprach Renata über ihr diesjähriges "Let's Dance"-Highlight!

Kurz nach dem Finalsieg von Ekaterina Leonova (32) und Pascal Hens (39) traf Promiflash die 31-Jährige auf der Tanzfläche. Auf die Frage nach ihrem schönsten TV-Moment 2019 antwortete sie: "Mein Highlight dieser Reise war der Trio-Tanz, die Rumba, also das war Gänsehaut pur!" Nach dem Tanz-Dreier mit ihrem Ehemann Valentin und dessen Partnerin Ella Endlich (34) zu "Lovesong" von The Cure habe sie so viel positives Feedback bekommen wie noch nie: "Dieses Erlebnis werde ich nie vergessen!", schwärmte Renata.

Die heiße Rumba dürfte auch den "Let's Dance"-Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben: Schließlich hatten Ella und Renata nicht nur mit ihren Moves begeistert, sondern besonders mit ihrem Kuss am Ende der Performance Aufsehen erregt.

Thomas Burg/ActionPress Jan Hartmann und Renata Lusin in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Getty Images Valentin Lusin, Renata Lusin und Ella Endlich bei ihrer "Let's Dance"-Rumba

Getty Images Renata Lusin, Ella Endlich und Valentin Lusin im "Let's Dance"-Viertelfinale

