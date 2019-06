Die Zuschauer rasten völlig aus: Sie lieben die neue Show von Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35)! Während das Moderatorenduo in seinen vorherigen Sendungen meist gegeneinander angetreten ist, spielen die zwei nun gemeinsam – gegen ihren Heimatsender ProSieben. Zum dritten Mal kämpfen Joko und Klaas jetzt schon um 15 Minuten Live-Sendezeit, die ihnen ProSieben zur Verfügung stellt, sollten sie gewinnen. Das Konzept kommt an und löst beim Publikum Freude pur aus!

Mit starken 15,3 Prozent Marktanteil konnten die Macher nach einer erfolgreichen Premiere auch mit Folge zwei einen absoluten Hit landen. Doch nicht nur die Quoten der vergangenen Woche sprechen für sich: Auch die Reaktionen der Twitter-Gemeinde am heutigen Abend lassen darauf schließen, dass Joko und Klaas auch weiterhin auf dem Erfolgskurs bleiben werden. "Diese Sendung ist exakt meine Art von Humor. Ich könnte stundenlang zugucken", feiert ein User das Format. "Lange nicht mehr so hart gelacht, danke ProSieben", schreibt eine weitere Nutzerin.

Ob der Riesenerfolg der Sendung am eher unüblichen Platz im TV-Programm liegt? "Eine Show mit Samstagabend-Potenzial schon am Dienstag zu bringen – absolut genial", lautet ein Tweet. Glaubt ihr auch, dass die hohen Einschaltquoten an der Sendezeit liegen? Stimmt ab!

ProSieben Joko Winterscheidt, Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf für "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige

ActionPress Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei der 54. Verleihung des Grimme-Preises

Anzeige

ActionPress / James Coldrey Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de