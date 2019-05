Joko (40) und Klaas (35) haben alle überrascht! Die zwei Moderatoren traten in "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen den Sender an und waren die Sieger des Duells. Als Gewinn bekamen die beiden am Mittwoch zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung – die sie für den guten Zweck nutzten: Seawatch-Kapitänin Pia Klemp, Dieter Puhl als Sprecher der Obdachlosen und Autorin Birgit Lohmeyer durften in der Viertelstunde ihre Botschaften vermitteln, die ihnen am Herz lagen. Mit dieser Aktion beeindruckten die zwei Entertainer nicht nur viele Zuschauer – auch ProSieben wurde zu einem überraschenden Schritt bewegt!

Dass Joko und Klaas die 15 Minuten Live-Sendezeit anderen Menschen zur Verfügung gestellt hatten, sorgte im Netz für viel Begeisterung: "Ich habe eigentlich mit viel geilem Sch**** gerechnet, aber das hat echt alles übertroffen", "So schreibt man Fernsehgeschichte. Danke für diese besonderen Momente" und "Ihr könntet Joko und Klaas ruhig öfter die Kontrolle über das Programm überlassen", schrieben zum Beispiel drei User auf Twitter.

Viele, die die Live-Sendung verpasst hatten, baten den Sender, das 15-minütige Video im Netz hochzuladen – und diese Bitte wurde von ProSieben erhört! "Jetzt online ansehen: Menschen mit starken Botschaften. Nicht mehr, nicht weniger", ließ der Sender auf der Social-Media-Plattform verlauten. Der Clip ist nun auf YouTube zu sehen.

ActionPress / James Coldrey Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in Berlin

Anzeige

ProSieben/Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt"

Anzeige

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Comedypreis 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de