Am 19. Mai 2018 gab Prinz Harry (34) seiner Meghan (37) vor den Augen der ganzen Welt das Jawort. Zu Ehren ihrer Trauung wurde auf Windsor Castle wenig später die Ausstellung “A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex” eröffnet. Rund einen Monat nach dem ersten Hochzeitstag werden Meghans Brautkleid und Co. jetzt in Schottland ausgestellt – die Überraschung: Auf dem Audio-Guide verrät die Herzogin höchstpersönlich, was ihre Hochzeit mit Harry so persönlich machte!

Wie auf Windsor Castle werden auch die Besucher der Ausstellung im Palast von Holyroodhouse in Schottland das Paar selbst per Audio-Guide in jeder Phase ihrer Hochzeitsplanung sprechen hören – eine royale Premiere, wie People berichtet. Obwohl während der Zeremonie in der St. George's Chapel rund 600 Gäste anwesend waren, spricht Meghan über die Wichtigkeit persönlicher Details. “In die Planung unseres Hochzeitstages flossen viele Details ein”, lauten ihre Worte auf der Aufnahme. “Wir wussten, welches Ausmaß die Hochzeit haben würde. Wenn man Entscheidungen trifft, die wirklich persönlich und bedeutungsvoll sind, kann man es dennoch schaffen, dass sich die gesamte Erfahrung intim anfühlt.”

So trug Meghan zum Beispiel eine Bandeau-Tiara von Queen Mary, der Großmutter von Königin Elizabeth (93). Außerdem gibt die Herzogin preis, dass Prinz George (5) auf seinem Replikat von Prinz Harrys Uniform seine Initialen “CG” für George Cambridge trug. Dies sei Harrys Idee gewesen. Darüber hinaus waren die Schuhsohlen von Prinzessin Charlotte (4) ebenfalls mit ihren Initialen und dem Hochzeitsdatum bestickt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghans Hochzeitskleidung im Museum in Schottland

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte

