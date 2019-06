Schon vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) lebte Herzogin Meghan (37) als ehemalige Schauspielerin in der erfolgreichen US-Serie Suits einen extravaganten Lifestyle. Dennoch pflegt der britische Adel bekanntermaßen einen anderen Umgang mit seinen Ausgaben, als es oftmals in der glamourösen Hollywood-Society der Fall ist. Die goldene Mitte scheint Meghan dabei noch nicht gefunden zu haben, was auch den Briten nicht gefallen soll!

“Ich habe das Gefühl, dass die Öffentlichkeit sie nicht mag, wenn sie riesige Mengen Geld ausgibt”, äußerte sich jetzt die Royal-Expertin Jennie Bond im Interview mit Yahoo News’ The Royal Box. “Extravagant zu sein, massiv extravagant – sie kann es sich leisten, sie ist eine wohlhabende Frau – aber es macht sie nicht sehr sympathisch, deshalb denke ich, dass sie darauf einfach achten muss.” Die ehemalige Royal-Korrespondentin der BBC, die bereits in der Zeit von Prinz Charles (70) und Prinzessin Dianas (✝36) Scheidung ihre Erfahrungen mit der Monarchie sammelte, riet Meghan: “Versuche nicht zu sehr, ein Celebrity zu sein, da dies in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt, und versuche zu ignorieren, dass du aus verschiedenen Richtungen ziemlich viel Schwachsinn hören wirst.”

Meghan ist für ihre teuren Designer-Roben bekannt, die sie – im Gegensatz zu ihrer Schwägerin Kate (37) – nur selten zweimal trägt. Für ihre Schwangerschaftsgarderobe soll die Herzogin über eine halbe Million Pfund (rund 560.000 Euro), für ihre Baby-Party etwa 330.000 Pfund (rund 370.000 Euro) ausgegeben haben.

Getty Images Herzogin Meghan in Sydney

Getty Images Herzogin Meghan auf dem Weg zum Commonwealth Day Service at Westminster Abbey, März 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate am Commonwealth Day

