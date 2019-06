Als Mitglied der britischen Königsfamilie hat man es nicht immer leicht – das wissen auch Prinzessin Eugenie (29) und ihre Schwester Beatrice (30). Die Töchter von Sarah Ferguson (59) und Prinz Andrew (59) stehen seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit und ernteten in der Vergangenheit bereits des Öfteren harsche Kritik. Doch obwohl die zwei mittlerweile echte Medienprofis sind, gehen die fiesen Kommentare offenbar auch an ihnen nicht spurlos vorbei!

"Ein Vorbild zu sein, war für die beiden schon immer eine schwierige Aufgabe und ständig wegen ihres Gewichts, ihrer Outfits oder ihrer Arbeit kritisiert zu werden, war sehr hart", erklärte ein Insider nun im Interview mit People. In den vergangenen Jahren sei den beiden jedoch bewusst geworden, dass sie inzwischen erwachsene Frauen sind und sie ihren sozialen Status nutzen können, um Gutes zu tun.

Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass auch ihre Hater verstummen. Erst kürzlich sorgte Eugenie mit einem simplen Grammatikfehler im Netz für Furore: Weil sie in einem Social-Media-Beitrag "your" (zu Deutsch: dein/e) anstatt "you're" (zu Deutsch: du bist) geschrieben hatte, flippten einige User total aus.

Carl De Souza/Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Jahr 2004

Chris Jackson / Getty Images Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie von York

Getty Images Prinzessin Eugenie im März 2019 in London

