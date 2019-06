Was für ein herzliches Wiedersehen! In der vergangenen Woche stand für Prinz Harry (34) ein weiteres Event an: Mithilfe eines Benefizkonzertes sammelte der Blaublüter Spenden für sein Charity-Projekt Sentebale, das Menschen mit HIV in Lesotho unterstützt. Das Programm rief der Rotschopf zusammen mit Prinz Seeiso bereits 2006 ins Leben. Bei der aktuellen Veranstaltung traf der Royal allerdings auch eine alte Bekannte wieder, die sich sichtlich darüber freute: Schnappschüsse des vergangenen Dienstagabends zeigen, wie sich Rita Ora (28) und Harry innig umarmen!

"Es war so toll, den Herzog von Sussex wiederzusehen!", schrieb die "Let You Love Me"-Interpretin nach der Begegnung in London auf Instagram. Und die Freude war wohl ganz beiderseits, immerhin ist auch der Ehemann von Herzogin Meghan (37) auf den Bildern mit einem breiten Lächeln zu sehen. Das Konzert, auf dem Rita Headlinerin war, kündigte Harry schließlich auch auf der Bühne vor circa 3.000 Gästen an: "Ich werde nicht allzu viel eurer Zeit in Anspruch nehmen, denn ich weiß, dass ihr wegen Rita Ora hier seid und nicht meinetwegen."

Zum ersten Mal gemeinsam fotografiert wurden der 34-Jährige und die Popsängerin 2017 bei den BBC Radio 1 Teen Awards – seitdem muss Rita häufig in Interviews Rede und Antwort in Sachen Königshaus stehen. "Er ist ein cooler, witziger Prinz! Schon als ich klein war, wollte ich deswegen immer mit ihm rumhängen", zeigte sie sich im vergangenen Februar gegenüber ET Online von ihm begeistert.

Getty Images Prinz Harry und Rita Ora beim The Sentebale Audi Concert in London

