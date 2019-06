Barbara Meier (32) plaudert Hochzeitsdetails aus! Anfang Juni gaben sich die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 und ihr Partner Klemens Hallmann im Rahmen einer spektakulären Trauung in Venedig das Jawort. Ihre Liebe feierten sie im ganz großen Rahmen, wozu neben ihren Freunden und Familien auch zahlreiche VIP-Gäste wie Muskelmann Arnold Schwarzenegger (71) und TV-Beauty Sylvie Meis (41) erschienen. Doch am Hochzeitstag läuft ja bekanntermaßen nie alles rund – war das bei Barbara auch der Fall?

Promiflash traf die 32-Jährige beim Raffaello Summer Day in Berlin und hakte mal nach. "Bei so einer Hochzeit geht immer einiges schief hinter den Kulissen", stellte Barbara klar. "Aber das ist das Schöne: Ich hab hinterher mit den Gästen gesprochen und sie haben gar nicht gemerkt, dass irgendwas nicht funktioniert hat", freute sich die frischgebackene Ehefrau. Welche Pannen genau passiert sind, wollte die Braut aber lieber für sich behalten.

Die Tragödie, vor der Barbara sich mit am meisten gefürchtet hatte, ist immerhin nicht eingetroffen: Die Zeremonie sollte auf gar keinen Fall ins Wasser fallen! "Ich bin superhappy, weil auch das Wetter mitgespielt hat", betonte das Model. "Es waren drei Wochen vorher Regen in Venedig, bis zu dem Tag, wo unsere Feier losging. An dem Tag hatten wir wirklich wunderschönes Wetter."

Splash News Barbara Meier und Klemens Hallmann bei ihrer Hochzeit im Juni 2019

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Model Barbara Meier beim Filmfestival in Cannes, 2019

Buda Mendes/Getty Images Model Barbara Meier in Rio de Janeiro

