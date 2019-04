Er ist Drew Barrymores (44) Liebling! Bereits im zarten Alter von nur fünf Jahren stand die heute 44-Jährige für ihren ersten Film vor der Kamera. Bis heute ist die Patentochter von Kultregisseur Steven Spielberg (72) als Schauspielerin erfolgreich. Aktuell dreht sie eine neue Staffel für die Netflix-Serie Santa Clarita Diet an der Seite des leicht ergrauten Hollywood-Hotties Timothy Olyphant (50). Doch der hat es nicht an die Spitze ihrer liebsten Schauspielkollegen geschafft – dort thront unangefochten Adam Sandler (52)!

Auf der Premiere der dritten Staffel der Netflix-Serie offenbarte Drew im Gespräch mit People, dass es ihr "50 erste Dates"-Co-Star ist, der alle anderen in den Schatten stellt: "Adam Sandler, natürlich", macht die 44-Jährige deutlich und fügt hinzu: "Einfach, weil ich für immer mit ihm Filme machen möchte." Und wie Drew offenbart, sind die Hollywoodstars auch Jahre nach ihren gemeinsamen Projekten noch in Kontakt: "Wir haben erst die Tage telefoniert." Die beide hätten einfach eine besondere Verbindung: "Wir haben es schon dreimal getan, also wissen wir, dass es da noch mehr geben wird."

Das erste Mal waren Drew und Adam 1998 in "Eine Hochzeit zum Verlieben" zu sehen. Sechs Jahre später arbeiteten sie für "50 erste Dates" erneut zusammen und brachten 2014 ihren bisher letzten gemeinsamen Streifen, "Urlaubsreif", heraus. Doch Fans des Hollywood-Leinwand-Traumpaares scheinen sich auf noch mehr freuen zu dürfen – zumindest, wenn es nach Drew geht.

Jason Merritt/Getty Images Drew Barrymore bei der Premiere von "Miss you already" in Toronto

Getty Images Drew Barrymore und Adam Sandler bei den MTV Movie Awards 2004

Getty Images Drew Barrymore und Adam Sandler, 2004

