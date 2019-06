Im April überraschte Sänger Adel Tawil (40) seine Anhänger mit dieser tollen Nachricht: Er ist vor Kurzem Papa geworden. Über den Namen oder das Geschlecht seines Kindes schweigt der "Universum"-Interpret. Doch von seiner Liebe zu seinem Sprössling darf die ganze Welt erfahren. Aus diesem Grund widmet er seinem Mini-Me den Song "Neues Ich". In dem Lied singt er über die Geburt seines Babys, die ihn völlig aus den Socken gehauen hat!

"Ein Kind zu haben, das fühlt sich so an, als würde das Herz plötzlich außerhalb des eigenen Körpers schlagen", versucht er gegenüber Gala seine Vatergefühle zu erklären. Dabei habe er wirklich lange überlegt, ob er bei der Geburt überhaupt dabei sein sollte. "Doch dann hat mich dieses Erlebnis total überwältigt. Vor allem der erste Schrei des Babys. So entstand die Textzeile: 'Dieser Moment ist heilig, fast schon surreal. So echt und unbegreiflich. Ich hör' dich zum ersten Mal.'"

In dem Interview erzählt er außerdem, welches Ereignis in ihm den Wunsch nach eigenen Kindern geweckt hat: "Richtig massiv wurde mein Kinderwunsch, nachdem ich mir 2016 im Urlaub einen Halswirbel gebrochen hatte", enthüllt er. Das Ereignis habe ihm zum Nachdenken gebracht: "Ich fragte mich: 'Was wäre, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde?' Beruflich hatte ich so ziemlich alles erreicht, privat hörte ich meine biologische Uhr ticken."

Instagram / adeltawil Adel Tawil zeigt seine Füße und die seines Kindes

Getty Images Adel Tawil im April 2017 in Berlin

ActionPress Adel Tawil bei der Verleihung der Goldenen Henne, 2017

