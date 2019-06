Ein Sommer ohne Eis? Einfach unvorstellbar – auch für die deutschen Promis! Seit wenigen Wochen ist in Deutschland die heiße Jahreszeit eingekehrt, vor allem in der Hauptstadt wird seit Kurzem ordentlich geschwitzt. Die beste Abkühlung bei solchen Temperaturen: natürlich eiskalte Eiscreme. Das sehen auch Palina Rojinski (34), Janina Uhse (29) und Co. so. Promiflash hat die Ladys kürzlich bei einem Event in Berlin getroffen und nachgefragt, was ihre Lieblings-Eissorte ist!

Beim "Magnum House of Play"-Opening sprach Promiflash am Rande des Events mit einigen Stars über das im Sommer beliebte Dessert. Dabei outete sich GZSZ-Beauty Janina als Eis-Naschkatze. "Ich liebe Coconut-Raspberry, ich mag Haselnuss und ich mag auch gern Vanille und Schoko – eigentlich mag ich sehr viele Sorten sehr, sehr gerne", gestand die 29-Jährige. Ihre Kollegin Iris Mareike Steen (27) zeigte sich in puncto Eiswahl ebenfalls ziemlich aufgeschlossen: "Wenn es eine Kugel Eis ist, mag ich alles mit Frucht – aber ich bin da sehr flexibel, ich bin da tagesformabhängig."

Palina hingegen wirkte etwas wählerischer. "Bei einer Kugel Eis mag ich gern Himbeere, Mango, Strac­cia­tel­la, Haselnuss und Joghurt", erzählte sie, ohne groß zu überlegen. Netz-Star Riccardo Simonetti (26) ist hingegen nur von einer Geschmacksrichtung wirklich überzeugt: "Alles, was mit Schokolade zu tun hat." Für Eis vernachlässige der 26-Jährige auch mal seinen Diät-Plan.

Getty Images Iris Mareike Steen beim "Magnum House of Play"-Pressetermin

Anzeige

Getty Images Palina Rojinski und Nikeata Thompson beim "Magnum House of Play"-Event in Berlin

Anzeige

Getty Images Nikeata Thompson und Riccardo Simonetti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de