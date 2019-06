Ashley Tisdale (33) trauert um ihre Hündin Maui! Jahrelang war der Malteser-Pudel-Mischling ihr ständiger Begleiter – und wurde dadurch selbst zu einer kleinen Berühmtheit. Auf ihrem Social-Media-Accounts teilte die Schauspielerin regelmäßig drollige Videos und Fotos von dem flauschigen Vierbeiner. Doch nun musste die Blondine einen schweren Verlust verkraften: Maui ist gestorben. Mit rührenden Worten nimmt Ashley Abschied von ihrem kleinen Liebling.

"Das ist der schlimmste Schmerz, den ich je gefühlt habe. Maui war meine Seelenverwandte und unsere Verbindung war etwas ganz Besonderes", schrieb die 33-Jährige am Freitag auf ihrem Instagram-Profil. Mit dem Tod der Hündin scheint für die Beauty eine Welt zusammenzubrechen. "Ich wollte einfach noch mehr Zeit mit ihr. Ich war dafür noch nicht bereit und bin am Boden zerstört", fuhr so fort und versprach: Sie wolle die gemeinsame Zeit nie vergessen.

Woran Maui gestorben ist, ist nicht bekannt. Allerdings war Ashleys Mann Christopher French (37) mit der Hündin erst vor wenigen Tagen in einer Tierklinik, während die High School Musical-Darstellerin auf der Hochzeit einer Freundin war. "Das Schlimmste war, nicht für sie da sein zu können", hatte die Blondine ihren Insta-Followern kurz nach der Behandlung erklärt und zudem noch mitgeteilt, dass es dem Tier deutlich besser gehe.

WENN.com Ashley Tisdale in Los Angeles

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin und Sängerin

Instagram / ashleytisdale Christopher French mit Hündin Maui

