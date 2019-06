Neues Pärchenfoto von Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (26)! Erst im Dezember waren die ersten Paparazzi-Bilder von dem Profi-Fußballer und der Moderatorin aufgetaucht. Kurz darauf legte die Beauty selbst nach und teilte im Netz das erste gemeinsame Couple-Pic – obwohl sie ihr Liebesleben sonst immer streng privat hält. Zu Loris' Geburtstag veröffentlichte sie nun ein weiteres Turtelbild – süße Zeilen inklusive!

Der Torhüter wird am heutigen Samstag 26 Jahre alt – und Sophia feierte das mit einem gemeinsamen Schnappschuss. Eng aneinander gekuschelt grinsen die zwei auf der Aufnahme vor romantischer Meereskulisse in die Kamera. "Happy Birthday, Schöner! Endlich ein Jahr älter", kommentierte die Schauspielerin den Beitrag und versah ihn außerdem mit einem Herz-Emoji und einem lachenden Smiley.

Ob Sophia Loris' Ehrentag zusammen mit ihm in der Türkei feiert, ist nicht bekannt. Vor wenigen Tagen verbrachte die 29-Jährige jedenfalls noch ein paar freie Tage an der Ostsee – und zwar gemeinsam mit ihrem Ex Till Lindemann (56).Trotz ihrer Trennung pflegt die Tochter von Simone Thomalla (54) noch ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Rammstein-Rocker.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla uns Loris Karius

Instagram / loriskarius Loris Karius und Sophia Thomalla in Berlin

Hannelore Foerster/Getty Images Till Lindemann auf der Frankfurter Buchmesse 2017

